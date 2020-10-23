Çatıdan düşen işçi ağır yaralandı

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Karabük’te yaklaşık 3 metre yükseklikteki çatıdan düşen işçi yaralandı.



Olay, Cumhuriyet Mahallesi’nde bir işyerinin çatısında meydana geldi. Çatıda çalıştığı esnada yaklaşık 3 metre yükseklikten dengesini kaybetmesi sonucu zemine düşen Faik G. (31) yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla Karabük Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldıran yaralı işçi tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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