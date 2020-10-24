Hurda yüklü tır devrildi: 1 yaralı Devrilen tırdan dökülen tonlarca hurda malzemeler karayolunu teneke yığınına çevirdi Tır sahibi ve oğlu kendilerini uyaran polislerin üzerine yürüdü

KarabükEskipazar karayolu Hamzalar mevkiinde hurda yüklü Mercedes marka tır bariyerlere çarparak devrildi. Kazada tır sürücüsü yaralanırken, yol saçılan tonlarca hurdalar karayolunu adeta teneke yığına çevirdi.

Edinilen bilgiye göre, kaza Eskipazar Karabük karayolu Hamzalar mevkisinde meydana geldi. İstanbul’dan yüklediği tonlarca tonlar ağırlıktaki hurdaları Karabük’e getiren Zekeriye Boyraz (56) yönetimindeki 78 AAN 995 tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi. Kaza sonrası tonlarca ağırlıktaki hurdalar ise yola saçıldı. Kazada yaralanarak kendi imkanları ile tırdan çıkan sürücü Boyraz, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 ambulansı ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Adeta hurda parçalarla teneke yığınları ile dolan karayolu bir süre trafiğe kapandı. Kepçe ve işçilerin süpürgelerle temizlemeye çalıştığı yolda vinç yardımı ile devrilen tır kaldırıldıktan sonra yol yeniden trafiğe açıldı.

Öte yandan kaza sonrası olay yerine gelen tırın sahibi Ramazan A.’ya ikinci bir kazanın yaşanmaması için trafik polisleri vinç çağırmasını talep etmesi sonrası ‘binlerce lira zarara uğradım. Bu araba gitmiş sen bana cezai işlem uygulayacaksın’ diyerek polislere tepki gösterdi. Polislerin üzerine yürüyen tır sahibi ve oğlunu jandarma ekipleri uzaklaştırdı.

Kazayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.

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