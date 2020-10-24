Vali Gürel, Uluyayla'da incelemelerde bulundu

Vali Fuat Gürel, Safranbolu ilçesine bağlı Akkışla Köyü ve Uluyayla’yı ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Vali Gürel, beraberinde Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Yıldırım, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık ve AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz ile Akkışla köyünü ziyaret etti.

İstanbul Ovacuma Uluyayla Derneği tarafından her yıl düzenlenen Uluyayla Şenliklerinin yapıldığı Yaylada da incelemelerde bulunan Vali Gürel, Dernek Başkanı Durmuş Eren'den geçmiş yıllarda yapılan şenlikler hakkında bilgiler aldı.

Uluyayla Orman İşletme Şefliği İş Merkezinde de incemelerde bulunan Vali Gürel, "Bugün bölgemizin en güzel yerlerinden bir tanesi olan Uluyayla'dayız. Çok geniş, güzel bir yerdeyiz, ormanların ve doğanın güzelliğini burada hissedebiliyorsunuz. Sonbahara girmemizle birlikte Batı Karadeniz’in tamamında var ama bizim bölgemizde sonbahar rotası diyebileceğimiz güzel rotalara sahip. İnsanların hafta sonları gelebileceği bir iki günde olsa çok güzel dinlenebileceği çok hoş bir bölgedeyiz. Malumunuz Safranbolu turizmi bir kültür turizmi, bir milyon ikiyüz bin insanın günü birlik ziyaret ettiği 2019 yılı itibariyle 318 bin insanın konakladığı bir Safranbolu'muz mevcut. Sadece kültür turizmine ev sahipliği yapmıyoruz bunun ötesinde yöremizin yaylaları, göletleri, mağaraları, kanyonları ve orman yoğunluğunun fazla olmasından kaynaklı ormanın içerisinde yapabilecek ne kadar doğa ile ilgili turizm çeşidi varsa tamamının yapılabileceği bir turizm bölgesindeyiz. Burada yaban hayatı, bitki çeşitliliği ile çok zengin bir bölgedeyiz, bu bile kendi açısından turizme konu olabilecek bir alan. Bugün bölgemizin bu nadide alanına incelemeler yapıyoruz, Uluyayla Dernek Başkanımız Dursun beye ve çok değerli Akkışla Köyü sakinlerine misafir olduk. Bölgeyi arkadaşlarımızla beraber inceledik, yörenin yolları ile alakalı neler yapabiliriz ve daha sonra ki dönemde turizm alt yapısı ile ilgili neler yapılabilir inşallah bunları planlayacağız Keltepe Kayak Merkezimiz mevcut orada bir kısım eksiklerimiz var, yolunu bitirmek üzereyiz onun ötesinde konaklama tesisi ile ilgili problemlerimiz vardı onu inşallah önümüzdeki sene çözmüş olacağız. Bununla birlikte Baklabostan Tabiat Parkı ile ilgili alt yapı çalışmalarımız devam ediyor onu bitirdikten sonra inşallah ihalesini yapıp konaklamalı alt yapısını hazırlamış olacağız. Şeker Kanyonunda Kaymakamlık ve Kalkınma Ajansı ile birlikte alt yapısını yeniledi, çok güzel bir doğa müzesi ile birlikte faaliyete geçirildi, Yenice Belediyemizin tesisi oldukça misafir çekmekte ve konaklamaktalar. Bir çok alt yapımız bulunmakta inşallah bu güzel yöreyi de turizmin bir parçası haline getirebilirsek doğa turizmi de Karabük'te gelişmiş olur. Bu bölgede izcilik çalışması planlanabilir, Baklabostan tabiat parkında bunu planladık burada da planlayabiliriz. İzcilik çalışması olabilir doğa ile ilgili tüm sporların alt yapısı buralarda mevcut yeter ki burada birkaç tesis olsun. İşin doğrusu ona da bazen gerek olmuyor, çadır kampları, karavan kampları olabilir inşallah önümüzdeki süreçte bunların hepsi planlanabilir ama gelecek nesillere bırakabilmemiz için doğayı bozmadan koruyacağız." diye konuştu.

Akkışla Köyü Sayvan Mahallesi, Nahta Mahallesi ve Tahirler Mahallesini de ziyaret eden Vali Gürel köy sakinleriyle bir süre hasbihal ederek köyden ayrıldı.

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