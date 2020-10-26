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KARDEMİR 29 Ekim’i işçilerden oluşturduğu müzik kulübünün konseri kutlayacak

İHA

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) A.Ş Müzik Kulübü, Cumhuriyet'in kuruluşunun 97. yılını işçilerden oluşturduğu müzik kulübünün vereceği konserle kutlayacak.

KARDEMİR 29 Ekim’i işçilerden oluşturduğu müzik kulübünün konseri kutlayacak

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) A.Ş Müzik Kulübü, Cumhuriyet'in kuruluşunun 97. yılını işçilerden oluşturduğu müzik kulübünün vereceği konserle kutlayacak.
Fabrikadan yapılan açıklamaya göre, şirket çalışanlarından oluşan KARDEMİR Müzik Kulübü 27 Ekim saat 18.15'te konser vereceği belirtilerek, “ Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde düzenlenecek konser, şirketimizin resmi sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacak.
Pandemi nedeniyle seyircisiz düzenlenecek Cumhuriyet Bayramı konseri, teknolojik imkanlar çerçevesinde dinleyicilerle buluşacak” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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