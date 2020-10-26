Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) A.Ş Müzik Kulübü, Cumhuriyet'in kuruluşunun 97. yılını işçilerden oluşturduğu müzik kulübünün vereceği konserle kutlayacak.
Fabrikadan yapılan açıklamaya göre, şirket çalışanlarından oluşan KARDEMİR Müzik Kulübü 27 Ekim saat 18.15'te konser vereceği belirtilerek, “ Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde düzenlenecek konser, şirketimizin resmi sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacak.
Pandemi nedeniyle seyircisiz düzenlenecek Cumhuriyet Bayramı konseri, teknolojik imkanlar çerçevesinde dinleyicilerle buluşacak” denildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.