Karabük’te çöplerden enerji üretilecek Vergili: “Bundan sonra vahşi depolama olmayacak”

Karabük ve ilçelerinin çöp sorununu kökünden çözecek olan Katı Atık Bertaraf Tesisi’nin ihalesi yapıldı.

KARÇEV tarafından ihalesi yapılan çöpleri enerjiye dönüştürecek proje 2021 yılının Haziran ayında ilk elektriği üretecek. Vali Fuat Gürel başkanlığındaki ihale komisyonunda; Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Eskipazar Belediye Başkanı Hüseyin Dönmez ve Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul yer alırken, ihaleye 4 firma katıldı. Yapılan değerlendirmenin ardından bir firma tesisi yapmaya hak kazandı.

Şartnameye göre yüklenici firma Organize Sanayi Bölgesi’nin altındaki 220 dönümlük arazide ilk etapta 100 dönüm alan üzerine tesisi kuracak. Tesise 55 ile 75 milyon arası yatırımın yapılacak ve ilk elektrik 2021 yılının Haziran ayında alınacak.

Firma ilk 3 yıl KARÇEV’e üretim payı ödemeyecek. Yüklenici firma 29 yıllık ihalenin 4 ve 5’inci yılında yüzde 3, daha sonraki 4 yıl içinde % 15, geri kalan 20 yılda da KARÇEV’e yüzde 10 üretim payı ödeyecek.

Uzun süredir üzerinde durdukları bir sorunu daha kökten çözdüklerini belirten Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili; “Karabük merkez ve ilçelerimizde bundan sonra vahşi depolama olmayacak. Aynı zamanda çöplerimiz enerjiye dönüşecek ve belediyelerimiz çöp oranı miktarında KARÇEV’e ödenen üretim payından kazanç sağlayacak. Bizim için son derece önemli bir proje, nihayet bürokratik prosedürler tamamlandı ve ihalemizi yaptık. Hemşehrilerimize verdiğimiz bir sözü daha tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

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