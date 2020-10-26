Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bu kadarı pes dedirten bir hırsızlık olayı yaşandı. Yolda sakin bir şekilde yürüyen bir bayan geçtiği işyerinin önünde bulunan çiçek saksısının içini boşaltıp saksıyı getirmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Safranbolu ilçesinde faaliyet gösteren bir güzellik merkezinin önünde yaşanan hırsızlık olayı bu kadarına pes dedirtti.

Güzellik merkezi sahibi Merve Çetin, önceki sabah işyerini açmaya geldiği sırada, dükkanın önünde bulunan süs bitkilerinin toprağının yere döküldüğünü ve çiçeklerinin yolunduğunu fark etti. Çetin, hayvanlarının süs bitkilerinin dikili olduğu saksının da yerinde olmadığını fark edince, işyerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Güvenlik kameralarını inceleyen Çetin, saksının yoldan geçen bir bayan tarafından içinin boşaltılarak çiçeklerinin yolunduğunu görünce neye uğradığını şaşırdı. Kısa bir şok yaşayan genç kadın daha sonra durumu polise bildirerek şikayetçi oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.