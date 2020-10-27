Karabükspor’da korona virüs paniği!

Kardemir Karabükspor’da Turgutluspor deplasmanı öncesi bir futbolcunun korona virüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine takıma yapılan ikinci testlerde ise pozitif vakaya rastlanmadı.

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Kardemir Karabükspor'da, Turgutluspor deplasmanı öncesi bir futbolcunun korona virüs testi pozitif çıktı. Pozitif vakaya rastlanması üzerine İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince takıma bir kez daha test yapıldı. Yapılan ikinci testte herkesin sonucu negatif çıktı.

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup 7. hafta mücadelesinde çarşamba günü Turgutluspor ile karşı karşıya gelecek Kardemir Karabükspor, test sonuçlarını beklediği için Manisa'ya bu sabah hareket etti.

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