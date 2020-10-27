Öğretmenler, okulun sıralarını yeniledi



Yasin ALDEMİR/EFLANİ (Karabük), (DHA)KARABÜK´ün Eflani ilçesindeki Eflani İMKB Çok Programlı Anadolu Lisesi öğretmenleri, okulda bulunan 250 sırayı zımparalayıp vernikleyerek yeniledi.

Eflani ilçesinde 202 öğrencinin eğitim gördüğü 19 derslikli Eflani İMKB Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde görev yapan yaklaşık 30 öğretmen, sınıflardaki 250 sıranın tadilatını yaptı. Okul Müdürü Nurullah Girişen, müdür yardımcıları Yıldız Pirgün ve Abdullah Gökyurt'un kendi imkanları ile aldıkları malzemelerle, öğretmenler 250 sırayı zımparalayıp vernikleyerek yeniledi.

Okul Müdürü Nurullah Girişen, öğrencilerin sağlıklı bir ortamda eğitim almasını sağlamak istediklerini, sıraları başkasına yaptırmaları durumunda 7 bin lira tutacağını, kendilerinin tadilatı yaparak çok daha ucuza mal ettiklerini söyledi. Mobilyacı ve marangozlardan bilgi aldıklarını belirten Girşen, "Pandemi sürecinden sonra öğrencilerimizi daha temiz sıralarda karşılamak için böyle bir çalışma yapalım dedik. İdareciler olarak böyle bir karar aldık. Bu kararın ardından piyasa araştırması yaptık. Yaklaşık 7 bin TL gibi bir tutarla karşılaştık. Bu fiyatın ardından İstanbul´da mobilyacı amcamı aradım. Amcamdan işlerin nasıl yapıldığını öğrendim. Karabük´te de birkaç marangoz ile görüştüm. Bir nevi bir marangoz kadar bilgiye sahip oldum. Birkaç sıra üzerinde deneme yaptıktan sonra aktık güzel oluyor, biz de tüm sıralarımız yenileyelim ve öğrencilerimiz yeni sıralarda karşılayalım istedik" dedi.DHA-Eğitim Türkiye-Karabük / Eflani Yasin ALDEMİR

2020-10-27 11:44:55



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