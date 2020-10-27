Karabük'te trafiğe kayıtlı 66 bin 893 araç var

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Eylül ayında Karabük'te trafiğe kayıtlı araç sayısının 66 bin 893 olduğu bildirildi.
TÜİK tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'de eylül ayında 103 bin 872 adet taşıtın trafiğe kaydının yapıldığı belirtildi.
Karabük’te trafiğe kayıtlı 66 bin 893 araçtan, 41 bin 125'i otomobil, bin 688'i minibüs, 587'i otobüs, 9 bin 735'i kamyonet, 3 bin 35'i kamyon, 4 bin 558'i motosiklet, 5 bin 911’i traktör, 256'sı da özel amaçlı araç olduğu belirtildi.
Verilere göre, Zonguldak’ta trafiğe kayıtlı araç sayısının ağustos ayı sonu itibarıyla 158 bin 294 olduğu, Bartın’da trafiğe kayıtlı araç sayısının eylül ayı sonu itibarıyla 52 bin 555 oldu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.