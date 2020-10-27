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Memur-Sen'den Macron’a tepki Memur-Sen Karabük Şube Başkanı Zeki Öz: "Macron teröre ve kine ortak olmaktadır"

İHA

Memur-Sen'den Macron’a tepki Memur-Sen Karabük Şube Başkanı Zeki Öz: "Macron teröre ve kine ortak olmaktadır"

Memur Sendikaları (MemurSen) Konfedarasyonu Karabük Şube Başkanı Zeki Öz, Hz. Muhammed'e hakaret eden karikatürleri kamu binalarına yansıtan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un teröre ve kine ortak olduğunu söyledi.
MemurSen Konfederasyonu Karabük Şubesi tarafından Hz. Muhammed’e hakaret eden karikatürleri savunan Fransa Cumhurbaşkanı Macron’u protesto etmek için basın toplantısı düzenlendi. Sendika binasındaki toplantıda konuşan Şube Başkanı Öz, Macron’un, sözde ifade özgürlüğü adı altında doğrudan insanların inançlarına saldıran, kin, nefret ve terörle şekillenmiş zihinler tarafından çizilmiş karikatürlere sahip çıkması ile teröre ve kine ortak olduğunu ifade etti.

“İnsanlığın inançlarını hedef almak küstahlıktır”
Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un sergilediği tavrın sadece görüntü olduğunu belirten Öz, “Avrupa’da birçok ülkede bir cinnet hali yaşanıyor. Yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve İslamofobi, o meşhur Avrupa aklını esir almış, çoğulculuk söylemlerinin sırçası dökülmüş ve nihayet aşırı sağ siyasetin ürettiği politikalar siyaseti belirler hale gelmiştir. Almanya’da cami baskını, Hollanda’da Gert Wilders’in terör ve şiddet içeren konuşmaları ve nihayet Macron’un, ifade hürriyeti arkasına sığınarak, İslam’a ve peygamberine saldıran unsurlara sahip çıkması cinnetin boyutlarını göstermektedir. Burada bir parantezle bir başka tepkimizi de özellikle ifade edelim. Kutsal emanetlerimizin mekanı olmakla yetinip, kutsala sahip çıkmayı beceremeyen Suudi Arabistan yönetimini ve onunla aynı kulvarda bulunmaya teşne Birleşik Arap Emirliklerini de tarih ve bizler not ediyoruz. Dine ve Kutlu Nebi’ye dönük hakaret faillerinin kuyruğuna takılan ülkelerin ve yöneticilerin, emperyalist taşeronluğu ve kapitalistlerin sömürü baronluğu sıfatlarının sona ermesinin de yakın olduğuna inanıyoruz. Hemen belirtelim ki insanlığın inançlarını hedef almak özgürlük değil, küstahlıktır” dedi.

“Bu bir akıl yitimidir”
Avrupa’daki kimi siyasetçiler gibi Macron’un da kirli siyasetine malzeme aradığını ifade eden Öz, Macron’un, sözde ifade özgürlüğü adı altında doğrudan insanların inançlarına saldıran ve neresinden bakarsanız bakın kin, nefret ve terörle şekillenmiş zihinler tarafından çizilmiş karikatürlere sahip çıkarak, teröre ve kine ortak olmaktadır. Bu bir akıl yitimidir. Emanuel Macron, siyaseten yaşadığı krizi örtmek için özellikle yabancı düşmanı ve ırkçı aşırı sağ siyasetin söylemlerini kullanması, kendi ülkesinin milletvekili tarafından dahi ‘Bu ülke aklını mı yitirdi’ şeklinde eleştirilmiştir. Son birkaç aydır, ısrarla İslam ve Müslümanlar üzerinden güç devşirmeye çalışan, deyim yerindeyse, aklını yitirmiş küresel emperyalist odaklara yardakçılık yapan Macron’u korku çemberi sımsıkı sarmış durumda” diye konuştu.
Başkan Öz, özgürlüğün Batı’da slogandan öteye geçemediğini dile getirerek şu ifadelere yer verdi: Batı iki değerden korkmaktadır aziz dostlar; adil dünyadan ve özgür insandan. İslam da tam da bunu vaat etmektedir. Bütün insan hakları aktivisti örgütlerden, kişilerden, emek hareketlerine yön veren kuruluşlardan, kişilerden beklentimiz, çağrımız özgürlük insanın, dünya insanlığın ikametgahıdır. Renkleri, fikirleri ve inançları; hakaret etme, küçük görme, şiddeti çağırma aracı yapan, kendi kirli oyunları için saklama tezgahları oluşturan, siyasi kimlikleri, ideolojik örgütlere ve emperyalist devletlere birlikte cevap vermeli, onlara yenilgiyi birlikte tattırmalıyız. İnancımız, farklı olabilir. Fikirlerimiz karşıt görünebilir.Ama çok temel bir ortaklığımız var; biz insanız ve dünyada birlikte yaşıyoruz. Hiç kimse, hiç kimsenin dinine, hükümlerine ve kutsallarına hakaret etme, onları yok etme hakkına sahip değildir ve olamayacaktır. İnanca ve değerlere savaş açanlara, kutsallarımıza hakaret edenlere karşı dayanışmayı güçlendireceğiz ve birlikte mücadele edeceğiz.”
Emmanuel Macron ve diğerlerinin aslında neyi gizlediğini, kimi kolladığının iyi bilinmesi gerektiğini söyleyen Öz, “Dünya’nın imkânlarını, insanların inançlarını çalanlar yani Macron gibiler, inanca ve kutsallara hakaretle yenilgilerini gizlemeye, yok oluşlarını geciktirmeye, kirli düzenlerini devam ettirmeye yönelik tetikçi konumlarını devam ettiriyorlar. Bizim gözümüzde Macron ve benzerleri emperyalistlerin amelesi, kapitalistlerin, finans baronlarının hademesidir. Güzel ahlak için gönderilmiş Hz. Resulü hakaretlerine konu eden zihniyet, dünya üzerinden silinmeye mahkûmdur. Bütün dünya duysun ki; bizim için Hz. İsa da Hz. Musa da hülasa, Hz. Adem’den Hatemül Enbiya Hz. Muhammed’e (Sallallahü aleyhi ve sellem) bütün peygamberler kutsaldır, haktır, sataşmadan dahi muaftır. Çünkü onlar, insana onuru ikram, insanlığa felahı imkân haline getirmek için yaşadılar, yaşattılar ve hakikati, doğruyu yaydılar. Dolayısıyla biz, neye inandığına bakmaksınız, yüce Allah’ın yarattığı bütün insanları ‘Yaradılanı sev yaradandan ötürü’ düsturuyla sever, hakikatin ışığı sönmesin, refah sömürülmesin, felah engellenmesin diyerek de hilkat garibesi yani Macron gibilerin karşısında mücadele etmeyi hem düstur hem onur sayarız” ifadelerini kullandı.

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