Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile MEDİKAR Hastanesi arasında protokol imzalandı

Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Özel MEDİKAR Hastanesi arasında indirim protokolü imzalandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile MEDİKAR Hastanesi arasında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde çalışan yaklaşık 700 çalışana yönelik tedavi hizmetleri indirim protokolü imzalandı. Özel MEDİKAR Hastanesi’nde gerçekleşen protokolde Özel MEDİKAR Hastenesi adına Başhekim Yardımcısı Mehmet Coşkun ve Kurumsal İletişim Sorumlusu Fehmi Bayraktar yer aldı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven yaptığı açıklamada, ”Yapılan protokolün her iki tarafa da hayırlı olmasını dileriz” dedi.

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