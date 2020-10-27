Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarından itibaren gök gürültülü sağanak yağışının etkili olacağını duyurdu.

Çarşamba günü öğle saatlerinden sonra Orta Akdeniz üzerinden gelmesi beklenen alçak basınç merkezi ve buna bağlı cephe sistemi ile birlikte yağışlı havanın etkisi altına gireceğinin tahmin edildiğinin belirtildiği açıklamada, “Hafta sonu ise söz konusu yağışlı sisteme ek olarak Balkanlar üzerinden gelen yeni bir serin ve yağışlı havanın ülkemiz genelinde etkili olacağı beklenmektedir. Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren Batı Karadeniz bölümü, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görüleceği tahmin ediliyor. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, yağışlı sistemlerle azalacağı ve bölgemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak tahmin ve uyarıların vatandaşlarımız ve yetkililer tarafından takip edilmesi önem arz etmektedir” ifadeleri kullanıldı.

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