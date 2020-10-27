Karabük’te kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı

Karabük’ün Eskipazar ilçesine bağlı bir köyde izinsiz kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler Eskipazar ilçesinde izinsiz kazı yapıldığına dair gelen ihbar üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda kaçak kazı yaptığı tespit edilen S.Ö, K.M, E.D ve S.K suçüstü yakalandı. Şüphelilerin kazı yaptığı yerde 1 adet jeneratör, 1 adet delicikırıcı matkap, 2 adet baret, 1 adet motorlu makara ve 1 adet su tahliye dalgıcı ile muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.