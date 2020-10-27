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Etrafı gözledikten sonra temizlik kovasını çalması güvenlik kamerasına yansıdı

İHA

Etrafı gözledikten sonra temizlik kovasını çalması güvenlik kamerasına yansıdı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde, bir iş yerinin önündeki temizlik kovasını çalan kadın hırsız, güvenlik kamerasına yansıdı.
Emek Mahallesi’nde bulunan bir iş yerinin sahibi temizlik yapmak istedi ancak temizlik kovasını bıraktığı yerinde bulamayınca güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerde bir kadının etrafı kolaçan ettikten sonra bir süre başında beklediği temizlik kovasını alıp götürdüğünü görünce şaşkınlık yaşadı. İş yeri sahibi kadın hırsızdan şikayetçi olmadı.

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