Artık geri dönüşümü olmayan plastikler de dönüşecek Piroliz tesisi proje toplantısı yapıldı

Karabük Belediyesi, Karabük Üniversitesi ve Karabük Ticaret ve Sanayi Odası’nın ortaklaşa gerçekleştireceği “Plastik Atıkların Piroliz Yöntemi İle Bertaraf Edilmesi ve Geri Kazanımı” projesinin bilgilendirme toplantısı Karabük TSO’da yapıldı.

Türkiye’de kar amacı gütmeyen, sosyal sorumluluk kapsamında kurulan ilk prolize tesisi ile 600 ton plastik atığın işlem görmesi ve geri dönüşüme kazandırılması sağlanacak. Tesis, geri dönüşümü olmayan plastik atıkların prolize yöntemiyle bertaraf edilerek pirolitik yakıt ve tiner gibi tekrar kullanıma uygun ürünler haline gelmesini sağlayacak.

Tesisin Türkiye’de birçok konuda ilklere sahne olacağı gibi diğer ülkeler arasında da prolize tesisler sıralamasında ilk 10 ülkeden biri olacağı belirtildi.

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