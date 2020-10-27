Safranbolu kışa hazırlanıyor

Safranbolu Belediyesi, havaların da uygun olmasıyla asfaltta 2020 hedefini aşmak için tam kaplama, onarım ve yamadan oluşan çalışmalarına devam ediyor.

Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Asfalt Şantiye Amirliği ekipleri Barış Mahallesi ve Harmanlar Mevki’nde çalışmalara başladı. Kendi üretimi olan sıcak asfaltı ilçenin sokaklarında kullanan Safranbolu Belediyesi, ilçedeki mahalle ve sokaklarda çalışmalarını sürdürüyor.

Asfalt Şantiye Amirliği ekipleri kış gelmeden kent merkezinden mahallelere ve ara sokaklara kadar sorumluluk alanında bulunan yollara 10 gün içinde 6 bin 790 ton sıcak asfalt serdi. Farklı nedenlerle bozulan yolların vatandaşın araç kullanım konforunu etkilememesi için hummalı bir çalışma yürüten ekiplerin, kış gelmeden çalışmalarını tamamlamaları bekleniyor.

İlçe genelinde tüm birimleri ile çalışmaları hızlandıran Safranbolu Belediyesi, vatandaşın taleplerini hızlı bir şekilde yerine getirdiğini belirten Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, ‘’Muhtarlarımızın ve vatandaşlarımızın taleplerini dinleyip, yıllardır çözüme kavuşturulamayan sorunların hızla ortadan kaldırılmasına öncülük ediyoruz. 2020 yılı sonuna kadar programladığımız asfalt serme çalışması, havanın iyi gitmesi sayesinde hedefimizin üstüne çıkılacağını gösteriyor. Kent genelinde sorumluluk alanlarımız dahilinde kış gelmeden hazırlıklarımızı tamamlayacağız” dedi. Başkan Köse, sözlerini şöyle tamamladı” dedi.

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