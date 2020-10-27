29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında “Cumhuriyet Koşusu” gerçekleştirildi.

Yenişehir Mahallesi Çamlık Parkuru'nda gerçekleştirilen koşu 4 ayrı kategoride yapıldı.1213 ve 1415 yaş arası kızlar ve 1213 ve 1415 yaş arası erkekler kategorisinde gerçekleştirilen koşuda yarışmacılar kıyasıya yarıştı.

1213 yaş arası kızlar koşusunda Tuğçe Emici,1415 yaş arası kızlarda Sıla Yenen birinci olurken,1213 yaş arası erkeklerde Mustafa Emir Çınar,1415 yaş arası erkeklerde ise Berkcan Demirtaş birinci oldu.

Etkinliğe Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, Spor Hizmetleri Müdürü İsmail Özcan, Spor Şube Müdürü Lokman Mollaoğulları ve sporcular katıldı.

Yarışma sonunda dereceye giren sporcuları tebrik eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür etti.

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