Cumhuriyet konserini KARDEMİR işçileri verdi

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Kardemir çalışanlarından oluşan Kardemir Müzik Kulübü, Türkiye Cumhuriyeti’nin 97. Yılı kutlama etkinlikleri kapsamında konser verdi.

Pandemi sebebiyle seyircisiz düzenlenen Cumhuriyet Bayramı Konseri, KARDEMİR’in sosyal medya hesaplarından canlı yayınlandı. Karabük Valisi Fuat Gürel ve protokol üyeleri de şarkılara Türk bayrakları ile eşlik etti.

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