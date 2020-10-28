Karabük'te çöplük alanda çıkan yangın sabaha karşı söndürüldü

Yasin ALDEMİR/KARABÜK, (DHA)KARABÜK'te, dün akşam çöp toplama alanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince yapılan, belediye ekiplerinin de iş makineleriyle destek verdiği çalışmalarla sabaha karşı söndürüldü.
Karabük'e bağlı Aşağı Kızılcaören Köyü mevkisinde bulunan çöp toplama alanında, dün akşam saatlerinde, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, belediye çalışanları da iş makineleriyle çalışmalara destek verdi.
Kent genelinin duman altında kalmasına yol açan yangın, itfaiye ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar sonucu sabaha karşı söndürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Karabük / Merkez Yasin ALDEMİR
2020-10-28 11:37:53
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