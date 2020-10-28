Vali cadde boyu gezerek esnafa ve vatandaşa Türk bayrağı dağıttı Karabük'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı

Karabük'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Vali Fuat Gürel beraberindeki protokol üyeleri ile birlikte cadde cadde gezerek esnafa ve vatandaşa Türk bayrağı dağıttı.

Cumhuriyetin 97. yıl dönümü Kent Meydanı Atatürk Anıtı'nda düzenlenen çelenk sunma töreniyle başladı. Çelenk sunma törenine Vali Fuat Gürel, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Bahtiyar Yılmaz, AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, CHP İl Başkanı Abdullah Çakır, ile kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Çelenk sunma töreninin ardından Karabük Valisi Fuat Gürel ve protokol üyeleri kent merkezindeki cadde üzerindeki esnaflar ile vatandaşların Mevlid kandilini tebrik ederek 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayarak Türk bayrağı dağıttı. Cadde boyu esnafları tek tek gezen Vali Gürel ve protokol üyeleri daha sonra Kemal Güneş caddesi üzerinde ellerinde Türk bayrakları ile birlikte belediye bandosunun çaldığı marşlara eşlik etti.

Diğer yandan kutlamalar çerçevesinde Karabük Kent Meydanı’ndan hareket eden ve içerisinde milli sporcuların yer aldığı üstü açık otobüs marşlar eşliğinde şehir turu attı.

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