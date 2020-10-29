Cumhuriyet Bayramı Karabük’te coşkuyla kutlandı Vali Gürel ve protokol üyeleri üstü açık otobüsle şehir turu attı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cumhuriyet Bayramı Karabük’te coşkuyla kutlandı Vali Gürel ve protokol üyeleri üstü açık otobüsle şehir turu attı

İHA

Cumhuriyet Bayramı Karabük’te coşkuyla kutlandı Vali Gürel ve protokol üyeleri üstü açık otobüsle şehir turu attı

Karabük'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.
Karabük Valisi Fuat Gürel’in Karabük Kent Meydanı Atatürk Anıtı’nda tebrikleri kabul etmesiyle başlayan törenler, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti.
Pandemi dolayısıyla tebrikleri Atatürk anıtının önünde kabul eden Vali Gürel, törende yaptığı konuşmasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde tutuşturduğu bağımsızlık meşalesinin bu eşsiz vatan topraklarında en güzel anlamı ile hayat bulan Cumhuriyetimizin 97. kuruluş yıldönümünü kutlamanın heyecanı ve gururunu yaşadıklarını söyledi. Millet olarak, devlet olarak yine önemli bir süreçten geçildiğini belirten Gürel, “Ancak çok şükür büyük ve güçlü Türkiye’miz her alanda ki gücü birliği ve dirliği sayesinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ifadeleri ile “Ülkemiz yeni küresel ve bölgesel arayışların güçlü siyasi ve ekonomik yapısı ile güçlenen yıldızı” konumundadır. Bizleri birçok ülkeye yaptıkları gibi kendi denizlerimizde olta sallayamaz getirme emelleri yerle bir olan güçler elbette yerli sondaj gemilerimizden yükselen petrol ve doğalgaz müjdelerinden milli silahlarımızdan gemilerimizden helikopterlerimizden denizaltılarımızdan teknoloji üslerimizden demir çelikten tekstile kadar her alandaki dev işletmelerimizden ve geleceğimizin teminatı gençlerimizin istidatından elbette ve muhakkak rahatsızlık duyacaklar ve bunu yüksek sesle dillendireceklerdir” dedi.
“Bugün yine milletimiz Çanakkale’de Sakarya’da Dumlupınar’da ve İstiklal Harbinde verdiği mücadelenin bir benzerini farklı görüntüler ve yöntemlerle vermektedir” diyen Gürel şunları kaydetti:
“Aziz milletimiz bugünde gücünü hürriyet ve bağımsızlık aşkından vatan ve bayrak sevgisinden ve bizi biz yapan değerler manzumesinden almaktadır. Büyük ve güçlü Türkiyemizin ekonomi sağlık eğitim bilim kültür ve dahi her alandaki bu hızlı büyüme ve gelişmesi ve Atamızın hedef gösterdiği muasır medeniyet seviyesini ötesine ulaşana kadar devam edecektir. Tarihin her döneminde olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti asil ve kararlı duruşu ile dünya durdukça insanlığa ilelebet barış huzur güven ve umut olmaya devam edecektir.”
Konuşmanın ardından günün anlam ve önemini anlatan şiirler okundu, şarkılar söylendi ve halk oyunları gösterileri düzenlendi. Jimnastik ve tekvando gösterilerinin ardından Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen şiir, kompozisyon, resim ve spor müsabakalarında dereceye girenlere ödülleri Vali Gürel tarafından verildi.
Karabük Kent Meydanı’ndaki etkinliklerin ardından Vali Gürel ve protokol üyeleri Ankara Büyükşehir Belediyesine ait üstü açık otobüse binerek marşlar eşliğinde şehir turu attı.
Törene Vali Gürel’in yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, Karabük Belediye Başkan Vekili Seher Berker, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Bahtiyar Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, CHP İl Başkanı Abdullah Çakır, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İlçenin en büyük köyünde ikinci karantina
YEREL HABERLER İlçenin en büyük köyünde ikinci karantina
Başkan Köse’ye Cumhuriyet Bayramı'nda asker ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Köse’ye Cumhuriyet Bayramı'nda asker ziyareti
Yurt ışıkları 29 Ekim için yandı
YEREL HABERLER Yurt ışıkları 29 Ekim için yandı
Safranbolu’da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı Başkan Köse, Safranbolu sokaklarında Türk ve Azerbaycan bayrakları dağıttı
YEREL HABERLER Safranbolu’da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ...
Vali Gürel ve il protokolünden 29 Ekim mesajı
YEREL HABERLER Vali Gürel ve il protokolünden 29 Ekim mesajı
İl Başkan Altınöz’den Cumhuriyet bayramı mesajı
YEREL HABERLER İl Başkan Altınöz’den Cumhuriyet bayramı mesajı
Vali cadde boyu gezerek esnafa ve vatandaşa Türk bayrağı dağıttı Karabük'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı
YEREL HABERLER Vali cadde boyu gezerek esnafa ve vatandaşa Türk ...
Cumhur Ünal’dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlama mesajı
YEREL HABERLER Cumhur Ünal’dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlama ...
Karabük'te çöplük alanda çıkan yangın sabaha karşı söndürüldü
YEREL HABERLER Karabük'te çöplük alanda çıkan yangın sabaha karşı ...
Cumhuriyet konserini KARDEMİR işçileri verdi
YEREL HABERLER Cumhuriyet konserini KARDEMİR işçileri verdi
Karabük'te çöplük alanda yangın
YEREL HABERLER Karabük'te çöplük alanda yangın
Karabük’te şehir çöplüğünde yangın çıktı
YEREL HABERLER Karabük’te şehir çöplüğünde yangın çıktı
“Cumhuriyet Koşusu" gerçekleştirildi
YEREL HABERLER “Cumhuriyet Koşusu" gerçekleştirildi
Hızlı vaka artışına karşı alınan önlemler değerlendirildi
YEREL HABERLER Hızlı vaka artışına karşı alınan önlemler ...
KBÜ Teknoloji Geliştirme Bölgesinden ilk ihracat girişimi
YEREL HABERLER KBÜ Teknoloji Geliştirme Bölgesinden ilk ihracat ...
Safranbolu kışa hazırlanıyor
YEREL HABERLER Safranbolu kışa hazırlanıyor
Artık geri dönüşümü olmayan plastikler de dönüşecek Piroliz tesisi proje toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Artık geri dönüşümü olmayan plastikler de ...
Etrafı gözledikten sonra temizlik kovasını çalması güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Etrafı gözledikten sonra temizlik kovasını çalması ...
Karabük’te kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Karabük’te kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı
İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı ...
Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı
(Özel) Karantinasının bittiğini sanıp su parası ödemeye geldi Karantinasının bitimine saatler kala evinden çıktı belediyede yakalandı 1 saatte biri Iraklı 2 kişi karantina ihlalinden belediyeye girerken yakalandı
YEREL HABERLER (Özel) Karantinasının bittiğini sanıp su parası ...
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile MEDİKAR Hastanesi arasında protokol imzalandı
YEREL HABERLER Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile MEDİKAR Hastanesi ...
Memur-Sen'den Macron’a tepki Memur-Sen Karabük Şube Başkanı Zeki Öz: "Macron teröre ve kine ortak olmaktadır"
YEREL HABERLER Memur-Sen'den Macron’a tepki Memur-Sen Karabük Şube ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X