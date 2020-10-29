Vali Gürel, cumhuriyet çocukları ile VKS üzerinden bir araya geldi

Karabük Valisi Fuat Gürel, Türkiye Cumhuriyeti'nin 97'nci kuruluş yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda il merkezi de dahil olmak üzere ilçelerde eğitimöğretimlerine devam eden öğrenciler ile Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden gerçekleştirilen "Cumhuriyet" konulu sohbete katıldı.

Vali Gürel, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş'ın da hazır bulunduğu ve VKS üzerinden yapılan sohbet programında İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde merkez ile beraber 6 ilçedeki 12 genç ile sohbet etti.

VKS üzerinden yapılan "Cumhuriyet" konulu sohbet programının açılış konuşmasını yapan Vali Fuat Gürel; 29 Ekim 1923 yılında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün cumhuriyeti kurarak gençliğe emanet ettiğini belirterek, “Çalışkan kendisini çağın gereçleri ile donatan gençliğe emanet etmiştir. Bu yüzden biz bütün gençlerimizin böyle olduğunu düşünüyoruz. Kendisini geleceğe hazırlayan, bütün dünyadaki gelişmeleri yakinen takip eden, aynı zamanda ülkemizi daha ileriye taşıyacak gençlik olarak kendilerini iyi hazırladıklarını biliyoruz. Aynı zamanda milli ve manevi değerlerimizi de önemseyen gençler olduğunu da biliyoruz. İnşallah Atatürk’ün sizlere bıraktığı bu emaneti gelecek nesillere taşıyacaksınız. Bugün İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz koordinesinde merkez ile beraber 6 ilçemizdeki 12 gencimiz ile beraberiz ve Cumhuriyet üzerine sizlerle sohbet edeceğiz" diye konuştu.

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