Karabük Valisi Gürel'den misafirlik uyarısı



Yasin ALDEMİR/KARABÜK, (DHA)KARABÜK Valisi Fuat Gürel, kentte vaka sayılarının gittikçe artığını ve tehlikeli boyutlara ulaştığını belirterek, misafirliğin sonlandırılmasını, kalabalık ortamlardan uzak durulmasını istedi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki Safran Festivalinde konuşan Karabük Valisi Fuat Gürel, virüsün yayılım hızının artığını ifade etti. Vali Gürel yaptığı konuşmada, "Bizim ilimizde de sayının gittikçe artığını ve tehlikeli boyutlara ulaştığını söyleyebilirim. Kendinizi korumanızı istiyoruz. Bunun çok basit bir kuralı var. Maske, mesafe ve temizlik" diye konuştu.

'EVİNİZE MİSAFİR GELMESİN'

Koronavirüs ile mücadele kapsamında ev ziyaretlerine bir süre ara verilmesini isteyen Gürel, "Akşam artık evlerinize misafir gelmesin. Bir müddet evimize misafir almayalım, bizde başka yerlere misafirliğe gitmeyelim. Kalabalık ortamlardan da uzak duralım. Bunu sağladığımız müddetçe vaka sayılarında azalma olduğunu göreceğiz. Bununla mücadeleyi el birliği ile vermek zorundayız" dedi. DHA-Genel Türkiye-Karabük / Safranbolu Yasin ALDEMİR

2020-10-30 15:38:43



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