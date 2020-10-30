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Safran hasadı yapıldı, lokum kaynatıldı

DHA

Safran hasadı yapıldı, lokum kaynatıldı


Yasin ALDEMİR/SAFRANBOLU (Karabük), (DHA)KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde 4. Safran Festivali etkinlikleri kapsamında safran hasadı yapılarak, kazanda safranlı lokum kaynatıldı.
Safranbolu Kaymakamlığı, Safranbolu Belediyesi ve Kültür ve Turizm Vakfı'nca bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Safran Festivali´nde Yukarı Çiftlik köyünde İsmail Yılmaz´ın 30 dönüm tarlasında safran hasadı yapıldı. Ağırlığının 100 bin katı suyu sarıya boyayabilen, farklı özellikleriyle gıda, ilaç, kozmetik ve giyim sektörlerinde kullanılması nedeniyle 'mucize bitki' olarak adlandırılan safranın hasadına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Hasat etkinliğine katılanlara safranlı çay, safranlı lokum ve yiyecekler ikram edildi. Etkinlik kapsamında kaynatılan lokum kazanına safran boşaltıldı.
7 köyde 20 çiftçi tarafından 40 dekar alanda ekimin yapıldığını belirten Karabük Valisi Fuat Gürel, "Geçen yıl 20 kilogram ürün elde edilmişti, bu yıl 24 kilogramlık bir ürün beklemekteyiz. Artık hasatlar ve dikimlerde bir turizm çeşitliliği oluşmaya başladı. Türkiye´nin ve dünyanın değişik yerlerinden gelen misafirlerle eko turizm adı altında faaliyetler yürütülmekte. Bu tarz etkinliklerle buraya gelen misafir sayısını arttırmanın faaliyetidir bu. Ürünün ismi duyuldukça bu ürüne olan ilgi de artmakta. Bu sayede belki de ekim alanlarımız ilerleyen yıllarda 100 dönüme kadar çıkacaktır. Safran ürününden elde edilen rakam çok fazla değil belki ama bunun turizme katkısını düşündüğümüzde çok daha fazla rakamların ön plana çıkacağını ümit etmekte fayda var" dedi.
DHA-Genel Türkiye-Karabük / Safranbolu Yasin ALDEMİR
2020-10-30 16:06:57

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