Kılıçdaroğlu Karabük’e geliyor CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba “Biz seçime her an hazırız”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba Karabük’ geldi. CHP İl Binası’nda basın toplantısı düzenleyen Ağbaba, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yarın Karabük’e geleceğini söyledi.

CHP İl Binası’nda düzenlenen basın toplantısına CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, CHP Karabük Milletvekili Dr. Hüseyin Avni Aksoy, CHP İl Başkanı Abdullah Çakır ve parti yetkilileri katıldı.

Toplantıda Karabük’ün önemli bir şehir olduğuna dikkat çeken Ağbaba, “Karabük’te olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Umuyoruz Karabük hak ettiği yere gelecektir. Karabük ülkemizin en önemli demir çelik üretiminin yapıldığı şehir. Bir aksilik olmazsa Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu Karabük ve Safranbolu'da bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunacak” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba erken seçim ile ilgili sorulan soruya ise, “Biz anadoluyu geziyoruz. Geçtiğimiz hafta 81 milletvekilimiz KOBİ’leri ve esnafları gezdi. Milletvekillerimiz sahada. Onu söylemek isterim. Gezdiğimiz yerde seçim istendiğini gördük. Biz CHP olarak seçimden kaçmıyoruz. Biz seçime her an hazırız” şeklinde cevap verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yarın Karabük’e geleceğini söyleyen Ağbaba, vefat eden eski başbakanlardan Mesut Yılmaz’a baş sağlığı dilerken, İzmir’de yaşanan deprem için de üzüntüsünü dile getirdi.

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