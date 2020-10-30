Kılıçdaroğlu, Karabük programını iptal etti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İzmir’de yaşanan deprem sonrası yarın Karabük’e yapacağı ziyaret programlarını iptal etti.

CHP Karabük İl Başkanı Abdullah Çakır, 31 Ekim Cumartesi günü Karabük ve Safranbolu’ya geleceğini duyurdukları Genel Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu’nun İzmir’de yaşanan deprem nedeniyle bölgeye gideceğinden ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.