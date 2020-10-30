Safranbolu'da öğrenciler safran topladı

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen ve kilosu 40 bin lira olması dolayısıyla "dünyanın en pahalı baharatı" olarak adlandırılan safran bitkisinin, geleceğe taşınması amacıyla öğrenciler safran üretim çiftliğinde, safran hasadı yaptı.

Öğrenciler, öğretmenlerinin nezaretinde pandemi tedbirleri alınarak safran üretim çiftliğinde, safran bitkisinin yetiştirilme süreçleri, ekonomik değeri, sağlık yönünden faydaları gibi bilgiler aldı. Bilgilendirmenin ardından öğrenciler safran hasadı yaptı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, tüm medeniyetlerin, toplumların, şehirlerin değerlerinin olduğunu, Safranbolu'nun ise bir çok değere sahip olduğunu, safran bitkisinin de bu önemli değerlerden biri olduğunu belirtti.

Gümüş, "Bizler bu değerleri gelecek aktarmak zorundayız, bu sebeple tüm öğrencilerimizi bu konuda bilgilendireceğiz. Bütün öğrencilerimizin bir safranı olsun istiyoruz. Bu süreçte öğrencilerimizi bilgilendirme ve bitkinin yetiştirilme süreçlerini yerinde görmelerini arzu ediyoruz. Öğrencilerimizin doğada yaparak yaşayarak öğrenmelerinin desteklediklerini belirterek, safran üreticilerimize, velilerimize ve kıymetli öğretmenlerimize değerli katkıları için teşekkür ediyorum" dedi.

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