Karabük’ten deprem bölgesine kurtarma ekibi sevk edildi

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İzmir’de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Karabük'ten UMKE ekibi bölgeye gönderildi.



İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İzmir’de meydana gelen ve bazı illerde hissedilen deprem nedeniyle Karabük'ten 1 araç ve 4 sağlık personelinin bulunduğu UMKE ekibinin yola çıktığı bildirildi. Açıklamada, "Depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Deprem sonrası arama kurtarma faaliyetlerine katılmak üzere 4 sağlık personelimiz yola çıkmıştır" denildi.

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