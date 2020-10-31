Kanlıca Mantarı 50 TL’den alıcı buluyor

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Karabük’te yağışların ardından ortaya çıkan Kanlıca mantarı’nın kilosu pazarda 50 TL’den alıcı buluyor.

Bilimsel adı 'Lactarius salmonicolor' olan kanlıca mantarı Karabük’ün Safranbolu ilçesinde eski Perşembe Pazarında 50 TL’den satışa sunuldu. Soğuk ve yağışlı bölgelerde yetişen ve gayet lezzetli olan Kanlıca Mantarı bölgede sofraların vazgeçilmezi olurken insan sağlığı için de sağlık deposu olarak biliniyor.

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