Safran Eskrim Açık Kılıç Turnuvası başladı

Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından U12 ve U14 olarak iki kategoride düzenlenen Safran Eskrim Açık Kılıç Turnuvası Karabük'te başladı.

Yenişehir Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvanın ilk gününde U12 grubunda erkeklerde 47, kızlarda 37 sporcu dereceye girebilmek için ter döktü.

Turnuvaya Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, Spor Hizmetleri Müdürü İsmail Özcan, Spor Şube Müdürü Lokman Mollaoğulları ve sporcular katıldı.

Müsabaka sonuçlarında Eskrim Erkekler U12 kategorisinde Arda Takka birinci, Ziya Arda Osmanağaoğlu ikinci, Mehmet Kayra Siyamoğlu ve Agah Sami Ergün üçüncü olurken kızlarda ise Duru Ayşe Özgönül birinci, Selin Seyhan ikinci, İda İlhan ve Selin Seyhan üçüncü oldu.

Dereceye giren sporculara ödülleri, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven tarafından verildi.

Spor faaliyetleri kapsamında Karabük'te güzel bir turnuvaya ev sahipliği yaptıklarını dile getiren Coşkun Güven katılan tüm sporculara başarılar diledi.

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