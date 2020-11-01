Karabük´te kayak merkezine mevsimin ilk karı yağdı 

Yasin ALDEMİR/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK´te kayak merkezi Keltepe´ye mevsimin ilk karı düştü.
Karabük kent merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki 2000 metre rakımında bulunan Keltepe kayak merkezine, sabah saatlerinde kar yağdı. Bir süre etkili olan kar yağışı nedeniyle kayak merkezindeki yeşil alanlarda ince kar örtüsü oluştu. Park halindeki araçların da üstlerinde hafif şekilde kar birikti.
DHA-Genel Türkiye-Karabük / Merkez Yasin ALDEMİR
2020-11-01 12:21:25
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