Karabük’te 61 litre sahte alkol ele geçirildi

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Karabük’te sahte alkol satışının önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelinin evinde 61 litre sahte alkol ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri sahte alkol satışının yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Alınan bilgiler doğrultusunda bir ikamette düzenlenen operasyonda 1 şüpheli suçüstü yakalandı. Şüphelinin evinde yapılan aramada 11 adet 3’er litrelik şişelerde el yapımı sahte alkol,15 adet 1’er litrelik şişelerde el yapımı sahte alkol, 4 adet 2’şer litrelik şişelerde el yapımı sahte alkol,

1 adet 5 litrelik şişede el yapımı sahte alkol, 6 adet 1’er litrelik alkol dolumunda kullanıldığı değerlendirilen boş şişe, 2 adet anason kiti ve 6 adet alkol yapımında kullanılan damlalık olmak üzere toplamda 61 litre sahte alkol ele geçirildi.

Sahte alkol satışı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli hakkında idari işlem yapıldı.

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