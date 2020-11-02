Tarihi kentte korona vakası arttı, kaymakam uyardı Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz: "Safranbolu'da salgın ciddi yükselişte, lütfen tedbirlere uyalım"

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde korona virüs (Covid19) vakasında artış yaşanmasının ardından İlçe Kaymakamı Mehmet Türköz, vatandaşları uyardı.

İlçe Kaymakamı Mehmet Türköz, yaptığı açıklamada, ilçe merkezi ve köylerde son günlerde korona virüs salgını hastalığının ciddi şekilde artmaya başladığını söyledi.

Vatandaşların tedbirlere sıkı sıkıya uyması gerektiğini ifade eden Türköz, "Şuan yaşanılan süreçte kontrol sizlerde, sizler ne kadar dikkatli olursanız, ne kendiniz ne de sevdikleriniz bu hastalığa boyun eğmek zorunda kalmaz. Zor görünen ama basit önlemlerle atlatacağımız bu salgın hastalık, lütfen sizleri ve sevdiklerinizi üzmesin, maske mesafe ve temizlik vazgeçilmeziniz olsun. Sosyalliğe bir süre ara verelim, bu mağduriyeti hiçbirimizin yaşamaması için toplu bir araya gelmeleri, cenaze sonrası yapılan taziye veya yemek programlarını, komşu veya hasta (özellikle Korona virüs temaslılara) ziyaretine gitmeleri, zaruri olmadıkça il ve ilçe merkezi veya komşu köyler dahil seyahat etmeleri, lokanta, kafe, kafeterya, kahvehane ve benzeri alanlarda uzun süreli oturmaları, bir müddet erteleyelim. Salgındaki, tek silahımız kendimizi korumaktır. Eğer biz kendimizi korursak, hem sevdiklerimizi, hem çevremizi, hem de ülkemizi koruruz. Türk milleti olarak bizler zorluklara karşı hiçbir zaman mücadeleden kaçmadık, her zaman olduğu gibi, görünmeyen bu düşmana karşı da gerekeni yapalım. Devletimiz tüm imkanlarını vatandaşı için seferber ederken, sizler sayesinde gelecek başarı için, lütfen maske, mesafe ve temizlik kurallarını ihmal etmeyelim" dedi.

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