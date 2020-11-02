KARDEMİR Genel Kurulu’nda yönetim listesi belirlendi

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Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş. (KARDEMİR) Genel Kurulu'nun ilk oturumunda yönetim adayları belirlendi.

KARDEMİR Eğitim ve Kültür Merkezinde başlayan ve sabah oturumunda yönetim adaylarının belirlendiği oylamada, A grubundan Mustafa Yolbulan, Alparslan Bayraktar, Muhammet Ali Oflaz, Fatih Mehmet Erkoç, B grubundan; Yusuf Canbolat, Kamil Güleç, D grubundan; Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit için hissedarlar oy kullandı.

Genel Kurul öğleden sonra yapılacak oturum ile tamamlanacak.

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