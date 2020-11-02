Karantinası bittiğini sanıp su faturası ödemeye gelince yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karantinası bittiğini sanıp su faturası ödemeye gelince yakalandı

İHA

Karantinası bittiğini sanıp su faturası ödemeye gelince yakalandı

Covid19 sebebiyle evinde karantinada olan ve süresinin bitmesine saatler kala belediyeye su faturasını ödemeye gelen bir kişi, HES kodu sayesinde yakalanarak polis otosu ile karantina yurduna sevk edildi.
Karabük'te korona virüs nedeniyle evinde karantina da olan Mehmet G. isimli şahıs, normal şartlarda akşam saatlerinde dolacak olan karantinasını ihlal ederek su faturasını ödemek için Karabük Belediyesine geldi. HES Kodu uygulaması nedeniyle belediye girişinde sorgusu yapılan Mehmet G.'nin karantinada olduğunu belirleyen belediye güvenlik görevlileri durumu 112 ekiplerine ve polise bildirildi. Belediye girişinde polis nezaretinde bekletilen şahıs ambulansların yoğun olması sebebiyle polis otosu ile alınarak Katip Çelebi yurduna getirilerek yeniden karantinaya alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karabük’te mağaza açılışında korona tehlikesini yok saydılar Mağaza kapılarını açınca akın akın içeriye girmeye çalıştılar
YEREL HABERLER Karabük’te mağaza açılışında korona tehlikesini yok ...
KARDEMİR Genel Kurulu’nda yönetim listesi belirlendi
YEREL HABERLER KARDEMİR Genel Kurulu’nda yönetim listesi belirlendi
Safranbolu'dan İzmir'deki depremzedelere destek
YEREL HABERLER Safranbolu'dan İzmir'deki depremzedelere destek
Tarihi kentte korona vakası arttı, kaymakam uyardı Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz: "Safranbolu'da salgın ciddi yükselişte, lütfen tedbirlere uyalım"
YEREL HABERLER Tarihi kentte korona vakası arttı, kaymakam ...
Karabük’te 61 litre sahte alkol ele geçirildi
YEREL HABERLER Karabük’te 61 litre sahte alkol ele geçirildi
KARDEMİR'de yönetim kurulu adayları belirlendi
YEREL HABERLER KARDEMİR'de yönetim kurulu adayları belirlendi
Safran Eskrim Açık Kılıç turnuvası sona erdi
YEREL HABERLER Safran Eskrim Açık Kılıç turnuvası sona erdi
Ev sahibi olmak için bir gün önceden bankanın önünde sıraya girdiler 
YEREL HABERLER Ev sahibi olmak için bir gün önceden bankanın önünde ...
Karabük’te özel bakımevi merkezi karantinaya alındı
YEREL HABERLER Karabük’te özel bakımevi merkezi karantinaya alındı
Satışa çıkan evler için bir gün önceden banka önünde kuyruğa girdiler
YEREL HABERLER Satışa çıkan evler için bir gün önceden banka önünde ...
Kenti boydan boya kaplayan gökkuşağı eşsiz manzara oluşturdu
YEREL HABERLER Kenti boydan boya kaplayan gökkuşağı eşsiz manzara ...
Mantar toplamak için çıktığı dağda kaybolan şahıs 1 gün sonra bulundu
YEREL HABERLER Mantar toplamak için çıktığı dağda kaybolan şahıs 1 ...
Karabük’te mevsimin ilk karı yağdı Doğa gezisine çıkan Hollandalı çift, kar yağışı ile büyük sürpriz yaşadı
YEREL HABERLER Karabük’te mevsimin ilk karı yağdı Doğa gezisine ...
Karabük´te kayak merkezine mevsimin ilk karı yağdı 
YEREL HABERLER Karabük´te kayak merkezine mevsimin ilk karı yağdı 
Safran Eskrim Açık Kılıç Turnuvası başladı
YEREL HABERLER Safran Eskrim Açık Kılıç Turnuvası başladı
Karabük'te hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Karabük'te hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı
Kartal: “Türkiye hakem yetiştiremiyor, herhalde yurt dışından onu da ithal edeceğiz” Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Hasan Kartal: “İnşallah ikinci yarı yüzde 30 seyirci ile oynarız” “Hakemlerle ilgili kulüp başkanlarının yapmış olduğu açıklamalarda ceza verilmemesi ile ilgili çalışma yapıyoruz” Federasyon kafanda tokmağı bekletir gibi gelene vuruyor, gidene vuruyor.
YEREL HABERLER Kartal: “Türkiye hakem yetiştiremiyor, herhalde yurt ...
Karabük'te doğum günü ve bebek partisi yasaklandı
YEREL HABERLER Karabük'te doğum günü ve bebek partisi yasaklandı
Kanlıca Mantarı 50 TL’den alıcı buluyor
YEREL HABERLER Kanlıca Mantarı 50 TL’den alıcı buluyor
2. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 - Etimesgut Belediyespor: 0
YEREL HABERLER 2. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 - Etimesgut ...
Karabük'te düğün, kına gecesi ve taziyeler yasaklandı
YEREL HABERLER Karabük'te düğün, kına gecesi ve taziyeler yasaklandı
Çocuklarını polise şikayet eden anne ve oğlunu tekme tokat dövdüler  
YEREL HABERLER Çocuklarını polise şikayet eden anne ve oğlunu tekme ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X