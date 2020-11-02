Karabük Özel İdare 2020 hedeflerini aştı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karabük Özel İdare 2020 hedeflerini aştı

İHA

Karabük Özel İdare 2020 hedeflerini aştı

Karabük İl Genel Meclisi Kasım Ayı Meclis Toplantısı İl Genel Meclis Başkanı Hasan Yıldırım, başkanlığında yapıldı.
İl Genel Meclis Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıda konuşan Başkan Yıldırım, İzmir’de meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diledi.
Bu yılki asfalt sezonunun sonuna gelindiğini ifade eden Yıldırım, “Bazı ilçelerimizde birkaç köyümüze ek program dahilinde yapılacak küçük ilaveler dışında köy asfaltlarımızı tamamlamış durumdayız. Keltepe Kayak Merkezi yolumuzun asfaltı da bitmek üzere. Kayak merkezi otopark alanı ve kayak merkezimizden Karaağaç köyümüze 700 metre mesafeye kadar sıcak asfalt yapılmış durumdadır. Hava durumu müsaade ettiğinde 56 günlük çalışma ile 2020 yılı programlarımızın tamamını bitirmiş ve halkımızın hizmetine sunmuş olacağız" dedi.
Geçen yıl Karabük ve bölgenin en büyük asfalt plentini kurduklarını hatırlatan Yıldırım, "2 yıldır da asfalt plentimiz ile 220 kilometre asfalt yapabilmenin haklı gururunu yaşıyoruz. 2018 yılında müteahhit firma ile başladığımız sıcak asfalt çalışmasını da son 2 yıldır kendi makine parkımızdaki araçgereçlerle yapmaktayız ve kullanılan malzemenin önemli bir kısmını da kendimiz üretmekteyiz. Bu yılda idaremiz tarafından program dahilinde köy yollarımız için 97 kilometre asfalt serimi gerçekleştirilmiş, alt yapısı hazır hale getirilen Keltepe Kayak Merkezi yolu dahil 115 kilometreye yakın bir asfalt için 125 bin ton asfalt serimi gerçekleştirilmiş olacaktır. Bu çalışmalar ile sıcak asfalt konusunda Özel İdaremiz olarak 2020 yılı hedefimizi aşmış bulunuyoruz. Kısa sürede bu çalışmaları gerçekleştiren özverili ve yoğun gayretleri olan İl Özel İdaresi çalışanlarımıza, Genel Sekreterimizden şoförlerimize kadar ayrı ayrı teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
2021 yılı bütçesi 55 milyar lira
Toplantıda İl Özel İdaresi 2021 yılı bütçesiyle ilgili de açıklama yapan Yıldırım, şunları kaydetti:
"Kasım ayları diğer idarelerde olduğu gibi İl Genel Meclisimizce bir sonraki yılın, 2021 yılı bütçesinin görüşülüp karara bağlanacağı aydır. Valiliğimizden gelen teklife göre 2021 yılı bütçemiz 55 milyon TL’dir. Makine parkımızı yenilediğimizden dolayı biraz borçlarımız var ama artık önceki yıllara göre daha az taksitlerimiz olacak. Yaklaşık 3 yıl sonra borçlarımız sona yaklaşmış olacak. 2021 yılı bütçe görüşmelerimiz de bu konuları hep birlikte değerlendireceğiz inşallah. 2021 yılı bütçemizin halkımız, idaremiz ve Karabük için şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Bu vesileyle Karabük ilimiz ve köylerimize hizmet noktasında, daha iyi hizmet edebilmenin yollarını arayan değerli İl Genel Meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdan hibe yardım olarak geçtiğimiz ay duyurusunu yaptığımız iki adet araç alımı ve çöp konteyneri alımı için İl Özel İdaremize 1 milyon 765 bin TL hibe yardım yazıları idaremize gelmiştir. Kanal açma aracı, vidanjör alımı için 880 bin TL, 13 bin litre kapasiteli arazöz aracı temiz su tankeri için 660 bin TL, çöp konteyner alımı için 225 bin TL olmak üzere 1 milyon 765 bin TL hibe yardım yapılmasıyla ilgili resmî yazılar idaremize tebliğ edilmiştir."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

SAKEM kursları pandemi koşullarında devam ediyor
YEREL HABERLER SAKEM kursları pandemi koşullarında devam ediyor
Karantinası bittiğini sanıp su faturası ödemeye gelince yakalandı
YEREL HABERLER Karantinası bittiğini sanıp su faturası ödemeye ...
Karabük’te mağaza açılışında korona tehlikesini yok saydılar Mağaza kapılarını açınca akın akın içeriye girmeye çalıştılar
YEREL HABERLER Karabük’te mağaza açılışında korona tehlikesini yok ...
KARDEMİR Genel Kurulu’nda yönetim listesi belirlendi
YEREL HABERLER KARDEMİR Genel Kurulu’nda yönetim listesi belirlendi
Safranbolu'dan İzmir'deki depremzedelere destek
YEREL HABERLER Safranbolu'dan İzmir'deki depremzedelere destek
Tarihi kentte korona vakası arttı, kaymakam uyardı Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz: "Safranbolu'da salgın ciddi yükselişte, lütfen tedbirlere uyalım"
YEREL HABERLER Tarihi kentte korona vakası arttı, kaymakam ...
Karabük’te 61 litre sahte alkol ele geçirildi
YEREL HABERLER Karabük’te 61 litre sahte alkol ele geçirildi
KARDEMİR'de yönetim kurulu adayları belirlendi
YEREL HABERLER KARDEMİR'de yönetim kurulu adayları belirlendi
Safran Eskrim Açık Kılıç turnuvası sona erdi
YEREL HABERLER Safran Eskrim Açık Kılıç turnuvası sona erdi
Ev sahibi olmak için bir gün önceden bankanın önünde sıraya girdiler 
YEREL HABERLER Ev sahibi olmak için bir gün önceden bankanın önünde ...
Karabük’te özel bakımevi merkezi karantinaya alındı
YEREL HABERLER Karabük’te özel bakımevi merkezi karantinaya alındı
Satışa çıkan evler için bir gün önceden banka önünde kuyruğa girdiler
YEREL HABERLER Satışa çıkan evler için bir gün önceden banka önünde ...
Kenti boydan boya kaplayan gökkuşağı eşsiz manzara oluşturdu
YEREL HABERLER Kenti boydan boya kaplayan gökkuşağı eşsiz manzara ...
Mantar toplamak için çıktığı dağda kaybolan şahıs 1 gün sonra bulundu
YEREL HABERLER Mantar toplamak için çıktığı dağda kaybolan şahıs 1 ...
Karabük’te mevsimin ilk karı yağdı Doğa gezisine çıkan Hollandalı çift, kar yağışı ile büyük sürpriz yaşadı
YEREL HABERLER Karabük’te mevsimin ilk karı yağdı Doğa gezisine ...
Karabük´te kayak merkezine mevsimin ilk karı yağdı 
YEREL HABERLER Karabük´te kayak merkezine mevsimin ilk karı yağdı 
Safran Eskrim Açık Kılıç Turnuvası başladı
YEREL HABERLER Safran Eskrim Açık Kılıç Turnuvası başladı
Karabük'te hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Karabük'te hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı
Kartal: “Türkiye hakem yetiştiremiyor, herhalde yurt dışından onu da ithal edeceğiz” Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Hasan Kartal: “İnşallah ikinci yarı yüzde 30 seyirci ile oynarız” “Hakemlerle ilgili kulüp başkanlarının yapmış olduğu açıklamalarda ceza verilmemesi ile ilgili çalışma yapıyoruz” Federasyon kafanda tokmağı bekletir gibi gelene vuruyor, gidene vuruyor.
YEREL HABERLER Kartal: “Türkiye hakem yetiştiremiyor, herhalde yurt ...
Karabük'te doğum günü ve bebek partisi yasaklandı
YEREL HABERLER Karabük'te doğum günü ve bebek partisi yasaklandı
Kanlıca Mantarı 50 TL’den alıcı buluyor
YEREL HABERLER Kanlıca Mantarı 50 TL’den alıcı buluyor
2. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 - Etimesgut Belediyespor: 0
YEREL HABERLER 2. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 - Etimesgut ...
Karabük'te düğün, kına gecesi ve taziyeler yasaklandı
YEREL HABERLER Karabük'te düğün, kına gecesi ve taziyeler yasaklandı
Çocuklarını polise şikayet eden anne ve oğlunu tekme tokat dövdüler  
YEREL HABERLER Çocuklarını polise şikayet eden anne ve oğlunu tekme ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X