Takla atan otomobil sürücüsü yaralandı

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Karabük'te takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu istikametinden Karabük istikametine giden Satı Öz (47) yönetimindeki 78 AB 852 plakalı Lada marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle Bostanbükü mevkisinde takla attı.

Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralanan otomobil sürücüsü ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Takla atan otomobil ise çekici yardımıyla kaldırılırken, trafik kısa süreli olarak kontrollü sağlandı.

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