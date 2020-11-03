Kaymakam Türköz’den Uzun’a ziyaret

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Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, Karabük İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Uzun’u ziyaret etti.

Uzun, Karabük İl Özel İdaresi tarafından il genelinde yapılan çalışmalar hakkında Kaymakam Türköz’e bilgi verdi.

Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz’de, Mehmet Uzun’a teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.

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