Karabük Özel MEDİKAR Hastanesine başvuran 74 yaşındaki dil kanseri hastası başarılı operasyonla sağlığına kavuştu.

Dilinin alt kısmında ağrı ve şişlik olan 74 yaşındaki Sabriye Yılmaz, Özel MEDİKAR Hastanesine başvurdu. Kulak Burun Boğaz (KBB) Uzmanı Op. Dr. Serdar Şengül tarafından muayenesi yapılan Yılmaz'a yassı epitel hücreli karsinom (dil kanseri) teşhisi konuldu. MEDİKAR'dan yapılan açıklamada, "Dilinin alt kısmında ağrı ve şişlik olan hastamız Sabriye Yılmaz diş protezlerinin sebep olduğunu düşünerek 1 ay boyunca hastaneye gitmemiş. Şikayetlerinde düzelme olmayan hastamız KBB polikliniğimize başvurdu ve kendisinden biyopsi alındı. Pataloji sonucu yassı epitel hücreli karsinom (dil kanseri) olarak raporlandı. Dil kanseri tanısı konulan hastaya, dilin bir kısmının alınması ve boyunda bulunan lenf nodlarının çıkarılması yapıldı. Baş ve boyun bölgesindeki kanserler genellikle boyun bölgesindeki lenf bezlerine yayılırlar ve böyle durumlarda tümörlü dokuya ek olarak boyundaki lenf bezlerinin çıkarılması gerekmektedir. Başarılı geçen operasyon sonunda hastamız sağlığına kavuştu" denildi.

Yılmaz ise, Op. Dr. Serdar Şengül başta olmak üzere tüm hastane yönetimi ve çalışanlarına teşekkür etti.

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