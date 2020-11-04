Tek katlı ev, yangında kullanılmaz hale geldi

Yasin ALDEMİR/EFLANİ (Karabük), (DHA)KARABÜK'ün Eflani ilçesinde tek katlı ev, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.
Eflani'ye bağlı Saçak Köyü Murat Mahallesi'nde İbrahim Akyüz'e ait tek katlı evde öğle saatlerinde yangın çıktı. Aile evden çıkarken, ihbar üzerine köye itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndürdü.
Evin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Karabük / Eflani Yasin ALDEMİR
2020-11-04 14:17:08
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