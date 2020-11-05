Muhtarlardan Başkan Köse’ye teşekkür ziyareti

Mahalle ve köy muhtarları, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse’ye 19 Ekim Muhtarlar Günü münasebetiyle kendilerine gösterilen ilgi ve mahallelerinde yapılan hizmetler için teşekkür ziyaretinde bulundu.

Başkan Köse’yi makamında ziyaret eden Barış Mahallesi Muhtarı aynı zamanda Mahalle Muhtarları Dernek Başkanı Şahin Yavuz, Tokatlı Köyü Muhtarı Şevki Alper, Bostanbükü Köyü Muhtarları Osman Alkan, Atatürk Mahallesi Muhtarı Oktay Akerdoğan, Esentepe Mahalle Muhtarı Özlem Gürsel ve Musalla Mahallesi Muhtarı İlhami Özdemir; Safranbolu’da ve mahallerinde yapmış olduğu çalışmalarından duydukları memnuniyetlerini ifade ederek teşekkür ettiler.

Her fırsatta vatandaşla istişare ederek Safranbolu’daki sorunları çözmeye gayret ettiklerini belirten Köse "Safranbolu Belediyesi olarak kendimizi, kentimizin kalkınmasında ve yaşam kalitesinin artırılmasından sorumlu tutuyoruz. Safranbolu halkının ve kamunun çıkarlarını korumaya çalışan bir belediye olabilmek için birlikte çalışıp, birlikte üretme konusunda vatandaşlarımızı işin içine katmamız gerektiğinin bilincindeyiz. Bu nedenle muhtarlarımız, vatandaşlarımızla bizlerin arasında köprü vazifesi üstlenmiş durumdalar. Muhtarlarımızla aylık toplantılarımızda da bir araya gelerek kentimiz hakkındaki sorunları konuşuyoruz. Ben her birine mahallerine verdikleri emek ve bu nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

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