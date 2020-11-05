"Eğitimin Sesi, İş Gücünün Nefesi Karabük 2023" projesi uygulamaya konuldu

2020 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Karabük’te Karabük Milli Eğitim Müdürlüğü’nün başvurusunu yaptığı, "Eğitimin Sesi, İş Gücünün Nefesi Karabük 2023" projesine başlandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif şekilde katılmasının sağlanması, istihdam edilebilirliğin artırılması, sosyal içerme, sosyal girişimcilik ve yenilikçiliğin desteklenmesi ve sosyal sorumluluk uygulamalarının yaygınlaştırılması amacıyla yürütülen "Eğitimin Sesi, İş Gücünün Nefesi Karabük 2023" projesi başladı.

Proje 1 milyon 245 bin 544 lira 80 kuruş toplam bütçe ile Karabük’teki okullarda; Yenilenebilir Enerji Atölyesi, El Becerilerin Geliştirme ve Robotik Kodlama Atölyesi, Temizlik Atölyesi, Fabrika Otomasyon Atölyeleri kurulan ve kurulması planlanan Karabük Kayabaşı İlköğretim Okulu, Şehit Metin Arslan İlköğretim Okulu, Gazi Mustafa Kemal İlköğretim Okulu’na El Becerilerini Geliştirme ve Robotik Kodlama Atölyeleri, Eskipazar Ortaokulu ve Karabük Bilim Sanat Merkezine Robotik Kodlama Atölyesi, Cumhuriyet Anadolu Lisesi’ne Robotik ve Mekatronik Atölyesi, Mesleki Eğitim Merkezi’ne Yenilebilir Enerji Atölyesi, Karabük Endüstri Meslek Lisesi’ne ise Temizlik Atölyesi ve Fabrika Otomasyon Atölyesi kuruldu. Proje kapsamında okullarda kurulacak atölyeler vasıtasıyla, öğrenci ve gençlere yönelik hobi, farkındalık ve meslek edindirme kursları düzenlenerek işsiz gençlerin istihdama yönlendirilmesi ve mesleki ve teknik okulların döner sermaye kuruluşları üzerinden üretim yapmaları planlanıyor.

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