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Karabük'te uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

İHA

Karabük'te uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Karabük'te yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.A.'nın üzerinde uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisini aldı. Ekipler yaptıkları operasyonda M.A.'yı yakalarken, şahsın üzerinde 14,83 gram esrar maddesi ele geçirildi. M.A. hakkında "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan işlem başlatıldı.

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