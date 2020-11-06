Safranbolu Belediyesi can dostlarına sahip çıkıyor

Safranbolu Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, sokak hayvanları için veterinerlik, barınma, bakım ve besleme hizmetleri vermeye devam ediyor.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'nin talimatıyla çok daha modern bir hale getirilen merkezde 2020 yılı içinde 235 hasta ve yaralı, 220 kuduz aşısı iç dış parazit, 132 kısırlaştırma, 150 sahiplendirme yapıldı.

Soğuk kış şartlarında sokak hayvanlarının üşümemeleri için odalara ahşap döşenmesiyle birlikte ısıtıcılarla da desteklenerek daha kullanışlı hale getirildi. Geçtiğimiz günlerde, sokak hayvanlarının çok daha iyi koşullarda yaşayabilmeleri için başlatılan yenileme çalışması kapsamında çevre düzenlemesi, yarı açık gezinti yapılabilen çoklu köpek bakım bölümleri, köpek kulübeleri, kedi evi bulunuyor. Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezinden yapılan açıklamada, ‘’İnsancıl yöntemlerle sokak hayvanlarının azaltılması, acil müdahale ekipleri tarafından yaralı ve güçten düşmüş hayvanlar merkeze getiriliyor. Veteriner hekim tarafından uygun yöntemlerle muayene edilerek tedavileri yapılıyor. Yaralı gelen hayvanlar arasında açık yara tedavisi, enfeksiyonel hastalık tedavisi, kırık operasyonları, kemik içi pin uygulama ve tümör ameliyatları gibi tedaviler uygulanıyor; ayrıca aşılama, kısırlaştırma ve sahiplendirme gibi hizmetler de sunuluyor" denildi.

Şehir hayatında hayvanlarla birlikte yaşamanın önemli olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Elif Köse, Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde daimi olarak hayvanların yasalar gereği tutulamadığını, tedavileri ve aşıları yapıldıktan sonra doğal ortamlarına bırakılmaları gerektiğini belirterek, “Safranbolulu vatandaşlarımız sokakta gördükleri başıboş hayvanları neden almadığımız konusundaki sorularıyla sıkça karşılaşıyoruz; bizler yasalar gereği onları bakım evinde daimi olarak tutamıyoruz, fakat onların doğal ortamlarında yaşayabilmeleri için kedi ve köpek evleri yapıyoruz ve kentin bazı noktalarına ‘’Mama Matik’’koyarak hayvan severlerin küçük bir miktar parayla sokak hayvanlarını beslemelerini sağlıyoruz’’ dedi.

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