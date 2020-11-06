Ünal ve Güneş’ten KARDEMİR’in yeni yönetimine hayırlı olsun mesajı

AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş geçtiğimiz günlerde yapılan Kardemir A.Ş. Genel Kurulu’nda seçilen yönetim kurulu için hayırlı olsun mesajı yayınlayarak başarılar diledi.

birlik beraberlik içinde çalışmaları ve başarılı olmaları dileğinde bulunarak ortak açıklama yapan Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş’in mesajında, “Yeni oluşacak yönetimle birlikte Kardemir’in üretim, istihdam, idari ve teknolojik kapasitesinin artmasından, büyümesinden ve yükselmesinden her Karabüklü gibi bizlerde memnuniyet duyacağımızı ifade ediyor, başta yeni seçilen yönetim kurulu üyelerimiz olmak üzere, Karabüklü hemşerilerimize ve Kardemir çalışanlarımıza sevgi, saygı ve selamlarımızı sunuyoruz” ifadeleri yer aldı.

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