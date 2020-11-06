Vali Gürel site yöneticileri ile bir araya geldi

Karabük Valisi Fuat Gürel, yeni tip korona virüs (Covid19) salgınını önlemek, ülke geneliyle birlikte Karabük’te de pozitif vaka ve temaslı sayısında yaşanan artışı durdurmak amacıyla gerçekleştirdiği toplantılara Karabük’te belirli bir sayının üzerinde konut bulunan sitelerin yöneticileri ile bir araya gelerek devam ediyor.

Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya Vali Fuat Gürel’in yanı sıra İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Sarı ve site yöneticileri katıldı.

Karabük’te karantina ve izolasyon kurallarına uymayan 84 kişiye kişi başı 3 bin 150 TL olmak üzere 262 bin 620 TL cezai işlem uygulandığını ve bu kişiler hakkında adli işlem başlatıldığını söyleyen Vali Gürel, ihlalleri gerçekleştiren vatandaşlarımızın yurtlarda karantinaya alındığını ifade ederek, “İlimizdeki vaka sayıları ne kadar azalırsa toplum olarak o kadar güvende oluruz. Sizlerden ricamız pozitif ve temaslı olarak ev karantinasında olan vatandaşlarımızın takiplerini yapalım. Filyasyon ekiplerimiz, evlerinde izole edilen Kovid19 hastaları ile temaslıların takibini sağlamak ve virüsün yayılımını önlemek için fedakârca görev yapıyor. Ancak ev karantinasında olan vatandaşlarımızı 24 saat takip etmeleri imkânsız, burada sizlere büyük görevler düşüyor. Karantina ihlali yapan vatandaşlarımızı 155 Polis İmdat hattı üzerinden emniyet güçlerimize veya filyasyon Ekiplerimize bildirmeniz durumunda bizde bu vatandaşlarımızı KYK Yurtlarımızda zorunlu karantinaya tabi tutarak salgının yayılmasını önleyebiliriz. Sitelerde bulunan kapalı ortak alanların bu süreçte kapalı kalmasında fayda var. Akşamları evlerde ve sitelerde bulunan kapalı alanlarda bir araya gelindiği, doğum günü ve parti gibi bazı etkinliklerin yapıldığını duyuyoruz. İl Hıfzısıhha Kurulu Kararıyla zaten bu tür etkinlikleri yasakladık, eğer sorumlu olduğunuz sitelerde böyle bir durum ile karşılaşırsanız hemen 155’i arayarak bildiriniz. Site içlerinde bulunan çocuk parklarımız çok önemli buraların sık sık temizlenerek dezenfekte edilmesini sağlayalım, parklarda bulunan oturma yerlerinde sosyal mesafe kuralına uymayanlar varsa uyaralım” dedi.

Evlere misafir kabul edilmemesi ve misafirliğe gidilmemesi toplum sağlığı açısından çok önemli olduğunu belirten Gürel, “60 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan büyüklerimiz bu salgından çok daha fazla etkileniyorlar. Onları bu hastalıktan korumak için sokaklarda fazla dolaşmamaları lazım. Biz bu salgından ancak topyekun mücadele ile kurtulabiliriz, sadece devletimizin aldığı kararları uygulayarak değil vatandaşlarımızın bu kararlara harfiyen uyması ile başarı sağlayabiliriz. Biz daha önce bunu başardık sizlerin ve Karabüklü vatandaşlarımızın destekleri ile yine başaracağız” ifadelerini kullandı.

Toplantı site yöneticilerinin görüş ve önerilerini sunması ile sona erdi.

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