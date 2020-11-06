Karabük´te kentin en işlek caddesinde sigara içmek yasaklandı



Yasin ALDEMİR/KARABÜK, (DHA)KARABÜK'te, koronavirüs tedbirleri kapsamında kentin en işlek caddesi olan Kemal Güneş Caddesi'nde sigara içilmesi yasaklandı.

Karabük Valiliği, kentin işlek caddesi olan Kemal Güneş Caddesi'nde sigara içilmesinin yasaklanmasına karar verdi. Ayrıca apartman ve sitelerin bahçe ve kapalı alanlarında toplu etkinlikler yasaklandı. Karabük Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Yaya trafiğinin yoğun bulunduğu ve vatandaşlarımızın kalabalık oluşturduğu Kemal Güneş Caddesi'nde sigara içilmesinin yasaklanmasına, alınan bu kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu´nun 282. maddesi gereği ve Kabahatler Kanunu´nun 32. maddesi gereğince idari para cezası ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin TCK 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin uygulanmasına karar verilmiştir" denildi.

Apartman ve sitelerin bahçe, açık ve kapalı alanlarında yapılan toplu etkinlikler hakkında düzenleme yapılırken, açıklamada şunlar kaydedildi:

"Sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltmak amacıyla apartman ve site içerisinde yer alan kapalı ortak kullanım alanlarının pandemi süresince kullanılmamasına ve konunun takibinden apartman ve site yöneticilerinin sorumlu olmasına. Apartman ve sitelerin bahçe ve açık alanlarında toplu etkinliklerin taziye, mevlit töreni, piknik, kutlama, merasim, eğlence yapılmasının yasaklanmasına ve aynı aileden olmayan beş kişiden fazla kişinin bu alanlarda bir araya gelmesine müsaade edilmemesine karar verilmiştir."DHA-Genel Türkiye-Karabük / Merkez Yasin ALDEMİR

2020-11-06 18:25:39



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.