Karabük'te iki katlı evde yangın çıktı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde iki katlı evde yangın çıktı. Dumandan etkilenen ev sahibine sağlık ekipleri müdahale etti.

Edinilen bilgiye göre yangın Yenimahalle İbrahim Denizer Caddesi'nde Huriye Erdoğan'a ait iki katlı evin bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ve polise bildirirken dumandan etkilenen ev sahibi Erdoğan kendi imkanları ile dışarı çıktı. Yangın ekipler tarafından hızla kontrol altına alınırken evde maddi hasar oluştu.

Huriye Erdoğan'ın tedavisi sağlık ekipleri tarafından ayakta tamamlandı. Ekipler yangının çıkış nedeni inceleme başlattı.

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