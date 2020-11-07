Covid-19 kan stoklarını azalttı, polisler kan bağışı yaparak destek verdi

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü, Covid19 salgını nedeniyle stokları azalan Türk Kızılayı'na kan bağışı yaparak destek verdi.
Pandemi süreciyle birlikte kan stoklarında yaşanan azalma yaşanmasının ardından harekete geçen Karabük İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Türk Kızılayı'na kan bağışında bulundu.
Kemal Güneş Caddesi’nde bulunan Kızılay otobüsünde gerçekleşen kan bağışı etkinliğine Karabük Valisi Fuat Gürel, Karabük İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, müdür yardımcıları, amirler ve emniyet personeli katıldı.
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