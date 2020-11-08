Polisler caddede sigara avında

İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararla sigara içilmesini yasakladığı Kemal Güneş Caddesi’nde, polisler denetimlerini gerçekleştirirken, yasağa uymayan vatandaşlara cezai işlem uygulandı.

Geçtiğimiz günlerde Vali Fuat Gürel, beraberindeki il protokolü ile birlikte kentin en işlek caddesi olan Kemal Güneş Caddesi'nde denetimlerini sürdürürken vatandaşların sigara içerek maske kuralını ihlal ettiğini fark etti.

Denetimlerin ardından bu davranışın korona virüs tehlikesini arttıracağını düşünülerek, İl Hıfzıssıhha Kurulu ile beraber kalabalık caddede sigara içiminin yasaklanması kararı alınmıştı.

Alınan kararın ardından denetime çıkan polislerin denetimlerinde maske ve sigara yasağına vatandaşların büyük çoğunluğunun uyduğu görülürken, yapılan duyurulara ve ikazlara rağmen yasağa uymayan vatandaşlara ise ceza işlemi uygulandı. Yasağı ihlal edenlere; sigara yasağına uymamaktan 300 TL, maske kuralına uymamaktan 900 TL idari para cezası kesildi.

Sigara yasağı denetimlerine rastlayan bir vatandaş ise polislere, uygulamanın ve yasağın doğru olduğu söyleyerek, “Allah razı olsun. Çok güzel oldu. Allah kolaylık versin sizlere” dedi.

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